Блинкен осудил идею Трампа присоединить Гренландию

Блинкен: на идею Трампа о присоединении Гренландии не стоит тратить время

Миру не стоит тратить время на обсуждение идеи избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Associated Press.

Глава Государственного департамента осудил предложение Трампа по Гренландии, отметив, что эта идея «явно нехороша». По его мнению, планы избранного американского лидера вряд ли будут воплощены.

«Еще важнее то, что это, очевидно, не произойдет. Так что нам, вероятно, не стоит тратить много времени на разговоры об этом», — призвал Блинкен.

Ранее стало известно, что команда Трампа предупредила Данию о серьезных намерениях по вопросу приобретения Гренландии.