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01:16, 9 января 2025Бывший СССР

Депутат Рады высмеял Зеленского после его матерного интервью

Дубинский указал на сокращение помощи США Украине после интервью Зеленского
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Депутат Верховной рады Александр Дубинский высмеял президента Украины Владимира Зеленского после его интервью американскому блогеру Лексу Фридману. В своем Telegram-канале он обратил внимание, что размер финального пакета помощи Украине от администрации президента США Джо Байдена сократился, и связал это с недавним интервью политика.

«Пишут, что финальный пакет помощи Украине от уходящей администрации Байдена составит 500 миллионов. До интервью Зеленского обещали 2 миллиарда. Вот что значит — хорошо выступить», — отметил он.

В этом интервью украинский лидер несколько раз использовал ненормативную лексику, комментируя действия западных стран и президента России Владимира Путина. Кроме того, Зеленский рассказал о презрении к РФ и всему русскому народу.

Ранее российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак раскритиковала трехчасовое матерное интервью, которое Владимир Зеленский дал блогеру Лексу Фридману. Собчак напомнила, что политик раньше неоднократно приезжал в РФ, работал на территории страны, снимался в отечественных фильмах, играл в КВН. При этом, заметила она, Зеленский не уважает «ни руководителя России, ни ее народ».

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