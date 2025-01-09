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22:42, 9 января 2025Мир

Экс-разведчик США высказался по вопросу вступления Украины в НАТО

Бывший разведчик США Шаффер: Россия имеет право на собственную сферу влияния
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Соединенным Штатам в лице американского госсекретаря Энтони Блинкена необходимо прекратить поддерживать идею вступления Украины в НАТО. С таким заявлением выступил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Прекратите нести эту натовскую чепуху! Принятие Украины в НАТО никому не принесет никакой выгоды!» — посетовал эксперт.

По его словам, подобная повестка разрушительна, а Россия имеет право на свою собственную политическую сферу влияния.

В конце декабря прошлого года Блинкен заявил, что вступление Украины в НАТО неизбежно. По его словам, сейчас Киеву следует продолжить «практические шаги» на пути в альянс, а именно реформировать военные институты и «укрепить демократию».

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал входящие в альянс страны дать Украине все для «продления борьбы».

ЖЗЛ
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