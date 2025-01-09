Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:38, 9 января 2025Наука и техника

Falcon 9 запустит очередную группу разведспутников США

SpaceX: Ракета Falcon 9 выведет 10 января очередную группу разведспутников США
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Ракета Falcon 9 запустит 10 января очередную группу спутников в интересах Национального управления военно-космической разведки США. Об этом сообщает компания SpaceX.

Пуск носителя с космодрома военной-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии намечен на 10 января, в 06:52 по московскому времени. Выведение очередной партии разведспутников на околоземную орбиту состоится примерно через час.

5 декабря на Falcon 9 была запущена первая группа спутников системы Starlink, поддерживающих технологию Direct to Cell для прямого подключения к мобильным телефонам.

31 октября SpaceX запустила 200-ю по группу интернет-спутников системы Starlink.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Китайцы стали подделывать товары российских брендов. Фальшивки обнаружены в десятках магазинов страны

      Массовое отравление продукцией из пекарни произошло в российском городе

      Джокович рассказал об отравлении в Австралии

      Россиянам перечислили неочевидные ошибки в защите от мошенников

      Наемник из Грузии предстанет перед судом за участие в боях против ВС России

      Брук Шилдс рассказала о сделанной хирургом интимной пластике без ее согласия

      Появилось видео боевого вылета российских истребителей в Курской области

      Шольц выступил против повышения расходов на оборону в странах НАТО

      Пятикратный олимпийский чемпион лишился всех медалей Игр из-за лесных пожаров

      Оператору «Северного потока-2» дали два месяца на выплаты мелким кредиторам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше