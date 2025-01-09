Цены на газ в Европе упали

Стоимость природного газа в Европе на бирже ICE падает второй день подряд

После достижения локального максимума 2 января стоимость февральского фьючерса на природный газ по индексу хаба TTF продолжила падение. Накануне, 8 января, она потеряла около пяти процентов, а в четверг падает еще более чем на три процента, до 470 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Тем не менее цены остаются выше прошлогодних. В среднем в первое полугодие 2024 года газ на европейском рынке обходился покупателям в 310 долларов за тысячу кубометров, а во втором — в 355 долларов.

Скачок стоимости в конце года связан с остановкой транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в связи с истечением контракта. Стороны так и не начали новые переговоры о его продлении и не стали рассматривать альтернативные варианты, хотя в Европе были заинтересованные в таком развитии событий.

Кроме того, на ценах сказывается более быстрый, чем в предыдущие зимы, отбор газа из европейских подземных хранилищ, что обусловлено более суровыми погодными условиями.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков усомнился в том, что призывы ряда европейских политиков возобновить поставки газа что-то изменится. Президент Украины Владимир Зеленский ясно дал понять, что Киеву неинтересны такие предложения, и в этом вопросе его действия одобряет руководство ЕС.