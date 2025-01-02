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21:26, 2 января 2025Экономика

Цены на газ в Европе выросли до уровня октября 2023 года

Bloomberg: цены на газ в Европе выросли до уровня октября 2023 года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Цены на газ в Европе выросли до уровня октября 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 543,4 долларов за 1 тысячу кубических метров, или 50,705 евро за мегаватт в час, исходя из текущего обменного курса.

Агентство поясняет, что топливо подорожало в первый торговый день года после прекращения поставок из России, а также на фоне поломки норвежского завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хаммерфесте. В результате газовые хранилища в ЕС истощаются самыми быстрыми темпами с 2021 года.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что прекращение поставок газа из России через Украину ослабляет экономический потенциал Европы и негативно скажется на уровне жизни европейцев. Дипломат подчеркнула, что так страны «в прошлом экономически успешного и независимого Европейского союза» вынуждены будут заплатить за американское покровительство.

Утром 1 января «Газпром» прекратил подачу российского газа через Украину, так как истек срок соглашения на транзит топлива, действовавший с 30 декабря 2019 года.

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