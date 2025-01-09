Кормам для домашних животных в России предсказали подорожание

Эксперт Балагуров: в 2025 году корма для домашних животных подорожают на 25-30 %

В 2025 году корма для домашних животных в России могут подорожать на 25-30 процентов. Такое развитие событий предсказал директор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров, его цитирует газета «Известия».

За прошлый год корма уже выросли в цене более чем на треть, причем стоимость некоторых позиций из премиум-сегмента выросла вплоть до 80 процентов. Причиной стала подготовка к введению обязательной маркировки, роста стоимости производства и сырья, а также логистики и дистрибуции продукта.

«Еще одна причина связана с уходом импортных брендов, которые так или иначе создавали конкурентную среду. Российские компании отчасти лишились мотивации соперничать с иностранными производителями по вводу в ассортимент новых продуктов, разработкам инновационных рационов», — пояснил эксперт.

По словам Балагурова, на фоне сохранения высокой ключевой ставки, а также планов по введению обязательной маркировки и ряда иных причин уже в ближайший год стоимость корма может вырасти еще вплоть до трети.

В конце 2024 года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о значительном увеличении производства кормов для животных в РФ.

«Мы провели ряд организационных технологических инспекций в других странах и призвали писать то, что в содержание входит», — прокомментировал чиновник снижение ввоза кормов из-за рубежа. При этом, говоря о ситуации, министр подчеркнул, что у россиян, которые «хотят покупать импортное», такая возможность есть.

Ранее эксперты называли подорожание кормов основной причиной роста расходов граждан на содержание домашних животных, зафиксированного в первой половине 2024 года. Траты россиян на содержание домашних животных увеличились более чем на 30 процентов.