Президент Мексики ответила Трампу картой Мексиканской Америки

Президент Мексики ответила картой Мексиканской Америки на слова Трампа о заливе

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум ответила картой Мексиканской Америки на предложение избранного президента США Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Мексиканская Америка — звучит неплохо, нет?», — сказала она на брифинге. Она показала карту 1607 года, на которой большая часть Северной Америки подписана как America Mexicana.

До этого Трамп захотел переименовать Мексиканский залив в залив Америки. «Залив Америки, какое красивое название. И оно уместно», — сказал избранный американский президент.

Ранее Трамп заявил, что жители Гренландии получат «огромную выгоду, если и когда» страна станет частью Соединенных Штатов. «Сделаем Гренландию снова великой», — добавил он.