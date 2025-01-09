Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:20, 9 января 2025Бывший СССР

В России предупредили Армению о последствиях решения присоединиться к ЕС

Депутат Водолацкий: Вступление в ЕС разрушит суверенитет Армении
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Виктор Водолацкий

Виктор Водолацкий. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Вступление в Европейский союз (ЕС) разрушит суверенитет Армении, считает заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Таким образом он отреагировал на решение властей страны начать присоединение к объединению. Своим мнением депутат поделился с «Лентой.ру».

Ранее правительство Армении поддержало законопроект о начале присоединения республики к Евросоюзу. Теперь предложение кабинета министров будет передано аппарату Национального собрания страны. Премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании заявил, что решение о вступлении страны в ЕС может быть принято лишь путем всенародного референдума.

То, что делает сегодня Пашинян и его команда, направлено на разрыв всех связей и в БРИКС, и в ЕврАзЭС, и ОДКБ. То есть это полностью крен в сторону евроинтеграции, европейских ценностей, которые разрушают и разрушат суверенитет Армении

Виктор Водолацкийдепутат Госдумы

«Будут внедряться ценности "бездуховности", "бездушия", нарушения семейных ценностей, все то, что сегодня Пашинян и его команда хотят привнести в Армению. Поэтому народ Армении с его традиционными христианскими ценностями столкнется с такими глобальными вызовами от Евросоюза, от его комиссаров, которые начнут наводнить Армению. А это, естественно, будет по пути тому, что шла Украина. Поэтому если народ Армении хочет такой судьбы, значит, они как бездушные люди пойдут по этому пути. Если они хотят сохранить свой суверенитет, свою самоидентичность, то, естественно, они будут противиться этому. Все зависит от народа Армении», — поделился политик.

До этого Пашинян заявлял, что Баку пытается спровоцировать Ереван на агрессию. Это, по его словам, позволило бы Азербайджану сформировать «обоснование» для новой эскалации в регионе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали расследование авиакатастрофы под Актау

      Один политик отказался посетить инаугурацию Трампа

      Рианна показала натуральные волосы в рекламе косметики

      Путин проведет разговор с Си Цзиньпином

      В ВСУ признались в проверках документов у всех мужчин с 18 лет

      Захарова призвала Зеленского помочь США в ликвидации пожаров в Калифорнии

      Роспотребнадзор раскрыл детали лабораторных исследований на месте разлива мазута в Анапе

      Создан компьютер для космических вычислений

      В российском регионе задержали женщину за попытку сбыта крупной партии наркотиков

      В Китае начали торговать фальшивыми российскими товарами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше