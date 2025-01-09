В России предупредили Армению о последствиях решения присоединиться к ЕС

Депутат Водолацкий: Вступление в ЕС разрушит суверенитет Армении

Вступление в Европейский союз (ЕС) разрушит суверенитет Армении, считает заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Таким образом он отреагировал на решение властей страны начать присоединение к объединению. Своим мнением депутат поделился с «Лентой.ру».

Ранее правительство Армении поддержало законопроект о начале присоединения республики к Евросоюзу. Теперь предложение кабинета министров будет передано аппарату Национального собрания страны. Премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании заявил, что решение о вступлении страны в ЕС может быть принято лишь путем всенародного референдума.

То, что делает сегодня Пашинян и его команда, направлено на разрыв всех связей и в БРИКС, и в ЕврАзЭС, и ОДКБ. То есть это полностью крен в сторону евроинтеграции, европейских ценностей, которые разрушают и разрушат суверенитет Армении Виктор Водолацкий депутат Госдумы

«Будут внедряться ценности "бездуховности", "бездушия", нарушения семейных ценностей, все то, что сегодня Пашинян и его команда хотят привнести в Армению. Поэтому народ Армении с его традиционными христианскими ценностями столкнется с такими глобальными вызовами от Евросоюза, от его комиссаров, которые начнут наводнить Армению. А это, естественно, будет по пути тому, что шла Украина. Поэтому если народ Армении хочет такой судьбы, значит, они как бездушные люди пойдут по этому пути. Если они хотят сохранить свой суверенитет, свою самоидентичность, то, естественно, они будут противиться этому. Все зависит от народа Армении», — поделился политик.

До этого Пашинян заявлял, что Баку пытается спровоцировать Ереван на агрессию. Это, по его словам, позволило бы Азербайджану сформировать «обоснование» для новой эскалации в регионе.

