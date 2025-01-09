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19:07, 9 января 2025Наука и техника

RFA запланировала ракетный пуск в 2025 году

RFA: Первый полет ракеты RFA ONE состоится в 2025 году
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Senkrechtstarter / Moritz Vieth / Wikipedia

Первый полет перспективной ракеты RFA ONE состоится в 2025 году. Об этом со ссылкой на германскую компанию Rocket Factory Augsburg (RFA) сообщает European Spaceflight.

В настоящее время компания сосредоточена на производстве первой ступени носителя, которая 19 августа пострадала во время статических огневых испытаний. Вторая и третья ступени ракеты произведены и готовы к пуску.

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В ноябре издание сообщило, что Европейское космическое агентство выделило 44,2 миллиона евро на финансирование частных ракетостроительных компаний. В рамках инициативы Boost! поддержку получили HyImpulse, Isar Aerospace, Orbex и RFA.

В августе European Spaceflight со ссылкой на главного операционного директора RFA Стефана Бришенка рассказало, что первая ступень перспективной ракеты RFA ONE взорвалась из-за воспламенения кислорода в одном из турбонасосов.

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