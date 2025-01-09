MK.RU: Удар ФАБ пресек выпуск супероружия ВСУ «Паляница» на заводе «Мотор Сич»

Удар ВС России фугасными авиационными бомбами (ФАБ) по крупнейшему украинскому заводу «Мотор Сич» в Запорожье пресек выпуск двигателей для реактивных беспилотников «Паляница», которые Киев называл супероружием Вооруженных сил республики (ВСУ). Подробности о российской атаке на предприятие раскрыл MK.RU.

Власти Украины не раз указывали на то, что «Мотор Сич» играет значительную роль в формировании военной мощи страны. В результате российского удара военный завод приостановил работу. Подобная операция со стороны ВС РФ стала осуществима благодаря продвижению войск в регионе. Раньше предприятие уже подвергалось ракетным атакам, но их мощностей не хватало для полной остановки производства. В этот раз все произошло в разгар рабочего дня, пострадали сотрудники, которые, в частности, занимались изготовлением БПЛА.

Украинская сторона не указывает точные координаты попадания авиабомб, предполагается, что она хочет выставить инцидент в качестве якобы нападения на мирных жителей Запорожья.

Ранее глава украинской областной военной администрации (ОВА) Запорожской области Иван Федоров показал кадры последствий удара по заводу «Мотор Сич». На опубликованном видео запечатлены горящие цеха предприятия.