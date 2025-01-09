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10:04, 9 января 2025Бывший СССР

На Украине показали загоревшиеся цеха после удара по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Глава ОВА Федоров показал горящие цеха после удара по «Мотор Сич» в Запорожье
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье был нанесен удар по заводу «Мотор Сич». Кадры с места событий показал глава украинской областной военной администрации (ОВА) Запорожской области Иван Федоров в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео запечатлены горящие цеха предприятия. Федоров подтвердил получение сообщений о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье.

На удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье вместе с тем отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он опубликовал обращение к странам Запада с призывом оказать давление на Россию.

Ранее стало известно о взрывах в Киевской и Черкасской областях Украины. Они раздались на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги.

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