Силы безопасности установили контроль у президентского дворца в столице Чада

РИА Новости: силы безопасности установили контроль у дворца в Нджамене

Силы безопасности Чада установили полный контроль над районом президентского дворца в Нджамене, который подвергся вооруженному нападению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах страны.

Отмечается, что сейчас в столице нет беспорядков. Собеседник агентства добавил, что в результате перестрелки есть пострадавшие.

Президентский дворец был атакован исламистами «Боко Харам» (запрещенная в России террористическая организация) вечером 8 января. Президент страны Махамат Идрис Деби в момент нападения находился в своей резиденции.

Позднее сообщалось, что жертвами атаки стали по меньшей мере 19 человек.