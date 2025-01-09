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17:44, 9 января 2025Интернет и СМИ

В Европе предрекли полное взятие Украины Россией

Myśl Polska: Россия может занять всю территорию Украины
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные могут занять всю Украину. Полное взятие под контроль территории государства предрекли журналисты польского издания Myśl Polska.

«Сегодня ситуация для Киева выглядит трагической. Нельзя исключать, что русские займут всю Украину», — считают журналисты из Европы. По мнению авторов публикации, РФ не была инициатором конфликта на Украине.

Обозреватели отметили, что Россия начинала спецоперацию на Украине в целях защиты основ своей безопасности. «Страна ответила на внедрение и активизацию на Украине подразделений ЦРУ, а также обучающей украинскую армию НАТО», — заключили журналисты.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми назвал возможные сроки окончания украинского конфликта. По его мнению, после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа конфликт России и Украины может быть завершен к концу апреля 2025 года.

До этого Папа Римский Франциск заметил «обнадеживающие сигналы» в урегулировании конфликта на Украине и понадеялся на его окончание в 2025 году.

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