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14:51, 9 января 2025Россия

В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах метапневмовируса

Эпидемиолог Горелов рассказал о сходстве симптомов метапневмовируса и ОРВИ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Метапневмовирус напоминает по своим симптомам ОРВИ. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с РИА Новости.

По его словам, случаи заболевания метапневмовирусом регистрируются в России ежегодно. «По клинике [он] напоминает легкую респираторно-синцитиальную вирусную инфекцию. На самом деле, ничего удивительного нет, что сейчас отмечается подъем, так как существует периодичность — например, на смену риновирусу могут приходить парагрипп, метапневмовирус», — подчеркнул эпидемиолог.

Горелов добавил, что специфического лечения метапневмовируса нет, и врачи выписывают пациентам стандартные противовирусные препараты.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили «Ленте.ру», что метапневмовирус можно диагностировать при помощи доступного россиянам с 2010 года ОРВИ-скрина. В санитарной службе также рассказали, что вирус может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры и трудностями с дыханием.

В свою очередь, в Минздраве заявили, что для предотвращения заражения метапневмовирусом нужно соблюдать стандартные меры профилактики ОРВИ. По словам инфекциониста Владимира Чуланова, нужно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком и мыть их с мылом, а также проветривать помещения и избегать появления в местах с большим количеством людей.

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В начале января стало известно, что в Китае произошла вспышка нового метапневмовируса человека (hMPV). В результате высокой нагрузки на местную систему здравоохранения больницы страны оказались переполнены пациентами. Кроме того, вспышку вируса зарегистрировали в Казахстане.

ЖЗЛ
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