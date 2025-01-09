Остин: Конфликт на Украине позволил США вложить $70 млрд в производство оружия

Конфликт на Украине позволил США вложить в производство оружия 70 миллиардов долларов. Влияние боевых действий на американскую военную промышленность оценил министр обороны Ллойд Остин, его слова приводит РИА Новости.

В рамках пресс-конференции представитель ведомства заявил, что конфликт на Украине позволил США инвестировать в развитие собственного военно-промышленного комплекса (ВПК) и активизировать производство вооружений для армейских складов США, а также для поставок Киеву.

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя обвинил крупнейшие оборонные корпорации США в заработке на продолжающихся боевых действиях. Дипломат назвал Украину золотой жилой для англосаксонских стран и их союзников и заявил, что в 2023 году половина от общего объема продаж оружия пришлась на 41 американскую корпорацию из 100 крупнейших.

«Они получили 317 миллиардов долларов — 50 процентов общемировых доходов от продажи оружия», — указал он.

Директор ФСБ России Александр Бортников также заявил, что на Украине организовали глобальный теневой рынок оружия, которое постоянно перебрасывается в другие зоны нестабильности. При этом транснациональные корпорации в массовом порядке скупают землю, недра и промышленные производства в стране, добавил он.