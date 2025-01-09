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13:47, 9 января 2025Спорт

Журова одной фразой оценила отказ американцев от взноса WADA

Депутат Журова заявила, что США шантажируют WADA отказом от взноса за 2024 год
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила отказ управления национальной политики США по контролю за оборотом наркотиков выплачивать взнос Всемирному антидопинговому агентству (WADA) по итогам 2024 года. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Журова фразой «пошантажируют и заплатят» отреагировала на решение американцев. По ее мнению, лишить США турниров будет крайне сложно.

Об отказе выплачивать взнос WADA ранее сообщило Американское антидопинговое агентство (USADA). Решение было принято в связи с ходом расследования допинг-дела о сокрытии проб китайских пловцов.

В апреле 2024 года стало известно, что еще в январе 2021 года в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен запрещенный триметазидин. В Китае тогда заявили, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. В WADA посчитали, что доказательств, указывающих на употребление допинга, нет, поэтому пловцы были допущены к Олимпиаде в Токио.

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