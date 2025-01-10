Депутат индийского происхождения объявил о борьбе за пост премьера Канады

Депутат индийского происхождения Арья объявил о борьбе за пост премьера Канады

Депутат канадского парламента индийского происхождения Чандра Арья первым официально выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра страны. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Я баллотируюсь, чтобы стать следующим премьер-министром Канады, чтобы возглавить небольшое, но более эффективное правительство для восстановления нашей страны и обеспечения процветания для будущих поколений», — написал политик.

Арья заявил, что стремится стать премьер-министром, который будет принимать решения «на основе заслуг», а не «квот DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность)».

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что уйдет в отставку после избрания лидера правящей Либеральной партии. Политик намерен покинуть пост главы правительства и лидера либералов.

6 января избранный президент США Дональд Трамп предложил Канаде присоединиться к США в качестве 51-го штата. По мнению республиканца, объединение двух стран поможет устранить торговые тарифы и снизить налоги.