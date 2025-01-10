Фетисов ответил на критику Недоманского: Пусть приезжает, мы его тут вылечим

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов ответил раскритиковавшему русских чешскому хоккеисту Вацлаву Недоманскому. Его слова приводит Odds.ru.

Фетисов напомнил, что Недоманский был открытым антисоветчиком и в свое время сбежал в Канаду. Он отметил, что особо не играл против чеха.

«Думаю, его надо отправить к доктору, чтобы мозги свои проверил. У этих чехов какое-то обострение в последнее время. Что-то не то они кушают. Надо для них тут клинику открыть бесплатного лечения, потому что за границей, наверное, дорого. Пусть приезжает, мы его тут вылечим», — заявил Фетисов.

Ранее Недоманский назвал русских примитивной нацией. Он добавил, что во время поездок в Россию видел ужасные условия и нищету.