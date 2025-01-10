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07:01, 10 января 2025Спорт

Фитнес-тренер дала советы по возвращению к спорту после праздников

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Тренер по фитнесу и йоге Ирина Стрельникова дала советы по возвращению к занятиям спортом после долгих праздников. Ее слова приводит «Петербургский дневник».

Она рекомендовала правильно поставить цель. «Она не должна быть расплывчатой. Старайтесь действовать по принципу: чем конкретнее, тем лучше. Важно прописать для себя конкретные задачи: фактические и реально достижимые параметры, которые позволят достичь ее при выполнении определенных пунктов. Ведите дневник!» — заявила Стрельникова.

Тренер также посоветовала подкреплять цели мотивирующим материалом. «Смотрите фотографии, на которых вы себе нравитесь и где ваша фигура в той форме, которая является для вас идеалом», — добавила Стрельникова.

Ранее спортивный консультант Галина Прокопьева назвала повседневное занятие, которое помогает сжигать калории. По ее словам, худеть помогают личная гигиена и уход за собой.

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