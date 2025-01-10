Кремль высказался о позиции России по Украине

Пресс-секретарь Путина Песков: Позиция России по Украине известна и сохраняется

Мнение России об урегулировании конфликта на Украине хорошо известно и сохраняется на тех же условиях. Так о позиции высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, позиция России последовательна и требует учета всех реалий, сложившихся «на земле». «Ее (позицию России) неоднократно излагал президент, она хорошо понятна», — заявил Песков.

В конце декабря 2024 года Путин заявлял, что Москва готова вести переговоры с Украиной без предварительных условий на базе стамбульских договоренностей.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что заявления украинских властей свидетельствуют о неготовности Киева к мирным переговорам с Москвой.