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12:46, 10 января 2025Россия

Кремль высказался о позиции России по Украине

Пресс-секретарь Путина Песков: Позиция России по Украине известна и сохраняется
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergei Bobylev / Pool / Sputnik / Reuters

Мнение России об урегулировании конфликта на Украине хорошо известно и сохраняется на тех же условиях. Так о позиции высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, позиция России последовательна и требует учета всех реалий, сложившихся «на земле». «Ее (позицию России) неоднократно излагал президент, она хорошо понятна», — заявил Песков.

В конце декабря 2024 года Путин заявлял, что Москва готова вести переговоры с Украиной без предварительных условий на базе стамбульских договоренностей.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что заявления украинских властей свидетельствуют о неготовности Киева к мирным переговорам с Москвой.

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