Омбудсмен рассказала о подготовке нападения на школу в Курске

Листопадова: напавший на школу в Курске подросток готовился к этому заранее

Подросток, который хотел напасть на школу в Курске, готовился к этому заранее. Об этом рассказала детский омбудсмен Курской области Наталья Листопадова, пишет РИА Новости.

Она отметила, что несовершеннолетний дает показания на допросе. «Манифест, я его прочитала сейчас, там именно порядок расправы — нет. Он в целом обсуждает эту тему… В общем, получается так, что он готовился», — сообщила омбудсмен о беседе с подростком.

Ранее Листопадова сообщила, что подросток учился хорошо. По словам общественницы, он очень грамотный.

Ранее в Курске 16-летний подросток в балаклаве пытался напасть на школу № 54, вооружившись молотком, ножами и жидкостью для розжига.