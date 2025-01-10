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23:07, 10 января 2025Россия

Омбудсмен рассказала о подготовке нападения на школу в Курске

Листопадова: напавший на школу в Курске подросток готовился к этому заранее
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Lantyukhov / Global Look Press

Подросток, который хотел напасть на школу в Курске, готовился к этому заранее. Об этом рассказала детский омбудсмен Курской области Наталья Листопадова, пишет РИА Новости.

Она отметила, что несовершеннолетний дает показания на допросе. «Манифест, я его прочитала сейчас, там именно порядок расправы — нет. Он в целом обсуждает эту тему… В общем, получается так, что он готовился», — сообщила омбудсмен о беседе с подростком.

Ранее Листопадова сообщила, что подросток учился хорошо. По словам общественницы, он очень грамотный.

Ранее в Курске 16-летний подросток в балаклаве пытался напасть на школу № 54, вооружившись молотком, ножами и жидкостью для розжига.

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