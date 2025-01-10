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15:29, 10 января 2025Интернет и СМИ

На Кипре раскритиковали Байдена на фоне мощных пожаров в Калифорнии

Журналист Христофору раскритиковал помощь Байдена Украине на фоне пожаров в США
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетПожары в Калифорнии:

Фото: Nathan Howard / Reuters

Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал финансовую помощь президента США Джо Байдена в адрес Украины на фоне мощных пожаров в Калифорнии. Пост на эту тему он опубликовал в своем аккаунте на платформе X.

«Учитывая то, что происходит в Южной Калифорнии, ужасно объявлять об увеличении помощи Украине», — высказался о решении американского лидера Христофору.

Накануне стало известно, что Пентагон выделит новый пакет военной помощи Украине в 500 миллионов долларов. Он будет включать в себя боеприпасы и оборудование для американских истребителей F-16.

Ранее американский миллиардер Илон Маск назвал руководство Калифорнии худшим в стране. Он прокомментировал пост одного из пользователей, который пожаловался на правительство штата. В публикации утверждается, что к разрушительным пожарам привела «неудачная политика» калифорнийского губернатора Гэвина Ньюсома по управлению лесными и водными ресурсами.

Компания AccuWeather, занимающаяся прогнозами погоды, оценила ущерб от лесного пожара в Калифорнии. По данным организации, он составит 135-150 миллиардов долларов. До этого главный метеоролог AccuWeather Джонатан Портер назвал этот пожар одним из самых масштабных в истории штата.

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