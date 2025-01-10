Названы идеальные места для проведения мероприятий в Москве

Лофты Vlasov Hall и Ryabov Loft идеально подойдут для мероприятий в Москве

Идеальной площадкой для проведения мероприятия в Москве может стать лофт. Практически для любого события подойдут функциональные и стильные площадки Vlasov Hall и Ryabov Loft, находящиеся в центре города. Об этом говорится материале, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Vlasov Hall — двухуровневое пространство площадью 560 «квадратов» в двух минутах от метро. Интерьер лофта отличается потолками высотой пять метров и большими окнами, которые обеспечивают качественное естественное освещение. Пространство вмещает до 400 человек. Внутри есть гардероб, шесть санузлов, а снаружи — парковка. Также имеются пультовая, три гримерные комнаты и кухня. Площадка оснащена LED-экраном 4,5 на 2,5 метра и акустической системой мощностью 15,6 киловатта.

Более камерное пространство Ryabov Loft расположено в историческом здании мануфактуры XVII века. Объект площадью 320 «квадратов» сочетает в себе аутентичную архитектуру и современный стиль. Пространство позволяет разместить до 300 человек, внутри также предусмотрены все удобства для гостей и организаторов.

Лофты отлично подойдут как для арт-выставки или мастер-класса, так и для корпоратива, свадьбы или банкета. Накормить гостей помогут сотрудники кейтеринга «Эстетика Вкуса», которые смогут адаптировать меню под любые потребности и предоставить варианты, идеально подходящие к конкретному событию.

