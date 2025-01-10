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09:26, 10 января 2025Забота о себе

Определено идеальное время для употребления кофе

Independent: Употребление кофе утром снижает риск смерти из-за болезней сердца
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Кофе, выпитый утром, приносит больше пользы здоровью, чем тот, что употребляют в течение дня. Об этом пишет Independent со ссылкой на выводы ученых.

Ученые из США почти десять лет наблюдали за 40 тысячами человек, изучая их быт и особенности питания, и на основании этого определили идеальное время для употребления кофе. С учетом различных факторов, среди которых генетика, хронические заболевания и пищевые привычки, авторы исследования установили, что у любителей утреннего кофе риск преждевременной смерти на 16 процентов ниже, чем у тех, кто не любит этот напиток или употребляет его в течение всего дня. Кроме того, у людей, пьющих кофе только утром, на 31 процент меньше риск преждевременной кончины от рака и болезней сердца и сосудов.

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«Исследование показывает, что употребление кофе не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и, по-видимому, снижает риск некоторых хронических заболеваний, таких как сахарный диабет второго типа. При этом важно не только то, пьете ли вы кофе и в каких количествах, но и время суток», — заявил ведущий автор исследования, доктор Лу Ци из Тулейнского университета в Луизиане, США.

Ранее кардиолог Евгения Еремина назвала безопасную для людей после инфаркта дозу кофе. По ее словам, одна-две чашки кофе в день не причинят вреда страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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