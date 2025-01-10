В России предупредили о банкротствах в Европе из-за остановки транзита газа через Украину

РИА Новости: Евросоюзу грозит волна банкротств без транзита газа через Украину

Евросоюз может столкнуться с чередой банкротств предприятий в случае, если транзит российского газа через Украину, остановленный с 1 января, не возобновится, а для этого нужно заключить одно из возможных соглашений. Об этом говорится в аналитическом материале РИА Новости.

Агентство ссылается на заявления заинтересованных в продолжении поставок европейских политиков, в первую очередь премьер-министра Словакии Роберта Фицо, хотя и признает, что в Еврокомиссии не видят никакой существенной угрозы из-за опустевшей трубы.

Автор материала утверждает, что Киев отказался вести переговоры о продлении контракта несмотря на недовольство союзников, хотя если не учитывать Словакию и Венгрию, лидеры которых выступают в поддержку России, остальные европейские страны не высказывают опасений.

О спокойствии в отношении поставок говорит и динамика февральского фьючерса на природный газ по индексу хаба TTF. Сразу после завершения контракта цены на топливо взлетели до более чем годового максимума, но за следующие десять дней потеряли более десяти процентов.

Как объяснил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, после завершения транзита выбывший объем составляет 15 миллиардов кубометров газа в год, это около пяти процентов годового потребления в Европе. При этом даже у Словакии газа в хранилищах хватит на 100 дней, то есть до завершения отопительного периода.

Ранее сообщалось, что Фицо пригрозил заблокировать финансовую помощь Киеву из-за остановки транзита российского газа. Речь идет о том, чтобы «наложить вето на решение Европейского союза послать еще 50 миллиардов евро на Украину».