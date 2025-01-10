Ожидающих повышения зарплаты россиян подсчитали

«Работа.ру»: На прибавку к зарплате в РФ надеются 66 процентов граждан

На повышение заработной платы в первом полугодии 2025 года надеются 66 процентов жителей России. Такие результаты показал опрос, проведенный экспертами сервиса «Работа.ру». Их выводы процитировало ТАСС.

Оказалось, что 13 процентов россиян ждут, что их оклад вырастет меньше чем на десять процентов, а 25 процентов рассчитывают на 11-25-процентное повышение. Еще 16 процентов не исключают роста зарплаты на 26-50 процентов.

Кроме того, 34 процента опрошенных объяснили, что ждут увеличения заработной платы по причине отличных результатов их работы, а 29 процентов рассказали, что в их компании индексация зарплат проводится ежегодно.

Ранее сообщалось, что в 2025 году жители России в среднем ждут зарплаты в 139 тысяч рублей. Мужчины желают получать 157 тысяч рублей, а женщины — 123 тысячи рублей. Наиболее высокие зарплатные ожидания отмечены в индустрии красоты — 190 тысяч рублей в месяц. Следом идет IT-сфера, где соискатели рассчитывают получать около 179 тысяч рублей.