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04:00, 10 января 2025Интернет и СМИ

Парень совершил одно действие на свадьбе брата и был выгнан с торжества

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: stefanopessinaph / Shutterstock / Fotodom  

Пользователь Reddit с ником Shainna_Smiles рассказал на портале, что выгнал брата со своей свадьбы после того, как он совершил одно действие. Комментаторы поддержали парня и заявили, что поведение родственника во время торжества было неприемлемым.

Автор поста заявил, что день его свадьбы должен был стать одним из самых счастливых дней в его жизни. По словам рассказчика, все шло по плану до конца банкета.

Когда праздничный ужин подходил к концу, брат жениха привлек внимание гостей, чтобы сказать тост. Парень начал речь словами о важности семьи и любви, однако позднее достал кольцо, встал на одно колено и сделал предложение своей возлюбленной.

«Все громко и радостно закричали, но я почувствовал, как у меня внутри все сжалось. Моя жена тоже явно расстроилась. Внимание гостей полностью переключилось с нашего торжества на них», — пожаловался рассказчик. После этого он отвел брата в сторону и сказал ему, что тот поступил неуважительно по отношению к нему и его невесте, однако брат не придал значения его словам. После этого жених попросил родственника уйти с праздника. «Теперь он и еще несколько членов семьи утверждают, что я отреагировал слишком остро. По их мнению, это был момент общей радости, которой стоило поделиться», — написал пользователь.

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Комментаторы сочли нормальными реакцию и решение автора поста. «Никогда не делайте предложение на чьей-то свадьбе», «День твоей свадьбы — твой день. И брату следовало проявить к тебе больше уважения», «Если у него были подобные планы, он мог хотя бы сообщить об этом тебе или твоей жене. Иначе это неуважительно», — возмутились они.

Ранее девушка рассказала на портале, как жених выгнал ее брата со свадьбы из-за одного его действия. По словам девушки, этим поступком ее родственник расколол семью.

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