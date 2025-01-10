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14:21, 10 января 2025Из жизни

Принц Гарри и Меган Маркл попали под угрозу эвакуации из-за пожаров в Калифорнии

Дом принца Гарри в Монтесито может попасть в зону эвакуации из-за пожаров
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Меган Маркл и Принц Гарри

Меган Маркл и Принц Гарри. Фото: Rolf Vennenbernd / DPA / Globallookpress.com

Принц Гарри и Меган Маркл в ближайшее время могут оказаться вынуждены покинуть дом в Монтесито, штат Калифорния, из-за бушующих в Лос-Анджелесе лесных пожаров. Об этом сообщает The Independent.

В доме герцога и герцогини Сассекских в округе Санта-Барбара, где они живут с двумя детьми, пятилетним Арчи и трехлетней Лилибет, могут отключить электроэнергию. Власти штата заявили, что в регионе планируется отключение электроэнергии в целях общественной безопасности. Оно может начаться 15 января в 18:00 по местному времени.

Кроме того, дом пары попал в зону возможной эвакуации, поскольку значительная часть Монтесито была признана зоной «повышенной пожароопасности» и находится под угрозой. Хотя в Монтесито сейчас нет пожаров, огонь уже дошел до Малибу, который находится в сотне километров от дома пары.

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Ранее мэр Лос-Анджелеса Карен Басс направила жителей Калифорнии, пострадавших от масштабных пожаров, за помощью на несуществующий сайт URL. Отмечалось, что пользователи соцсети X раскритиковали Басс, назвав ее самым некомпетентным политиком страны, и призвали ее уйти в отставку.

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