Депутат Колесник назвал притязания президента Литвы на Калининград провокацией

Притязания президента Литвы Гитанаса Науседы на Калининградскую область — это провокационное заявление, убежден депутат от региона, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он ответил на слова политика в беседе с «Лентой.ру».

Ранее литовский президент Науседа отреагировал на решение России переименовать музей в Калининградской области, посвященный литовскому поэту Кристионасу Донелайтису. Он сказал, что в регионе должна сохраниться литовская культура, так как он исторически является частью Малой Литвы, а также что «Караляучюс никогда не станет Калининградом», как бы Россия ни старалась.

Парламентарий призвал внимательно относиться к подобным заявлениям. Он напомнил, что в Калининградской области также есть памятник Донелайтису, который был построен двумя российскими архитекторами в 2004 году. Кроме того, политик указал на то, что прибалты сносят советские памятники и захоронения солдат.

Когда взяли Кенигсберг 9 апреля 1945 года, город-крепость, которая считалась неприступной, когда наши зашли сюда и саперы занимались разминированием, то на памятнике [немецкому поэту Фридриху] Шиллеру, который стоит в центре Калининграда, русский солдат написал снизу «Не взрывать, это поэт», чего не скажешь о современной Литве, Латвии, Польше, где сносят не только памятники, но и захоронения. Назвать их добрыми католиками, христианами язык не поворачивается Андрей Колесник депутат Госдумы

Объявляя о притязаниях на Калининград, действующий президент страны НАТО добавил, что ждет войск Бундесвера, обозначил Колесник, уличив политика в комплексной провокации и попытке открыть ящик Пандоры.

«Никогда они не заявляют таких провокационных вещей без того, чтобы сослаться на НАТО, на Бундесвер или на американскую армию, на британскую и так далее. Вот, те же войска Бундесвера придут, а потом, когда уйдут обратно, захватят с собой Мемельский край незаметно, а поляки — Вильнюс. Давно у них слюна капает на Вильно, старинный польский город. От Литвы тогда, вообще, ничего не останется. Ящик Пандоры открывать не надо, крышка может накрыть Литву», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее американский Center on New Generation Warfare пришел к выводу, что в случае гипотетического конфликта со странами Балтии России потребуется десять дней, чтобы захватить Латвию и часть Литвы.