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12:54, 10 января 2025Экономика

Команда Трампа начала обсуждать с бизнесом проекты в Гренландии

Bloomberg: Команда Трампа начала обсуждать проекты добычи металлов в Гренландии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Emil Stach / Ritzau Scanpix / Reuters

Представители команды избранного президента США Дональда Трампа несколько месяцев назад начали обсуждать с частными компаниями перспективные проекты в Гренландии, которую республиканец хочет сделать частью страны. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщает Bloomberg.

Разговоры ведутся с ноября прошлого года, когда стало известно о победе Трампа. Речь идет о добыче редкоземельных металлов, необходимых для электронных устройств, и строительстве гидроэлектростанции.

Как отмечает издание, вне зависимости от того, удастся ли Трампу добиться присоединения острова, само его желание ставит Гренландию в выгодное положение. Теперь у территории появился новый козырь во взаимодействии с Данией.

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