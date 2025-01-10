Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:48, 10 января 2025Экономика

Стало известно о блокировке продажи редкоземельного проекта в Гренландии Китаю

Reuters: В США заблокировали продажу редкоземельного проекта в Гренландии Китаю
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Ida Marie Odgaard / Reuters

Чиновники из США убеждали разработчика крупнейшего в Гренландии месторождения редкоземельных металлов не продавать свой проект связанным с Китаем фирмам. Об этом сообщает Reuters.

По словам гендиректора частной компании Tanbreez Mining Грег Барнс, представители американской администрации в прошлом году посещали проект на юге Гренландии два раза.

Отмечается, что они давали понять испытывающей нехватку средств компании, что сделка по крупному месторождению, связанному с Пекином, покупателю нежелательна. Однако имена чиновников не раскрываются.

Агентство подчеркивает, что Барнс продал Tanbreez нью-йоркской компании Critical Metals в рамках сделки, которая будет завершена в конце этого года. В свою очередь, гренландская фирма согласилась получить пять миллионов долларов наличными и 211 миллионов долларов акциями Critical Metals — однако это гораздо меньше, чем предлагали китайские бизнесмены.

Ранее будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Гренландия важна для США, поскольку является частью соперничества в Арктике.

Власти Гренландии выразили готовность обсудить с Дональдом Трампом сотрудничество в сфере бизнеса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против МУС. О чем говорится в документе?

      Япония ввела новые санкции против России

      Депутат индийского происхождения объявил о борьбе за пост премьера Канады

      Раскрыты главные последствия долгого сексуального воздержания

      Крокодил растерзал женщину на глазах у ее дочери

      В России сравнили вступление в Евросоюз с билетом на «Титаник»

      Российский командир спас раненого FPV-дроном бойца во время атаки ВСУ

      Премьер-министр Дании предложила Трампу поговорить после его слов о Гренландии

      Стало известно о блокировке продажи редкоземельного проекта в Гренландии Китаю

      Россия сохранила третье место в рейтинге морских держав

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше