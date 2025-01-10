Стало известно о блокировке продажи редкоземельного проекта в Гренландии Китаю

Reuters: В США заблокировали продажу редкоземельного проекта в Гренландии Китаю

Чиновники из США убеждали разработчика крупнейшего в Гренландии месторождения редкоземельных металлов не продавать свой проект связанным с Китаем фирмам. Об этом сообщает Reuters.

По словам гендиректора частной компании Tanbreez Mining Грег Барнс, представители американской администрации в прошлом году посещали проект на юге Гренландии два раза.

Отмечается, что они давали понять испытывающей нехватку средств компании, что сделка по крупному месторождению, связанному с Пекином, покупателю нежелательна. Однако имена чиновников не раскрываются.

Агентство подчеркивает, что Барнс продал Tanbreez нью-йоркской компании Critical Metals в рамках сделки, которая будет завершена в конце этого года. В свою очередь, гренландская фирма согласилась получить пять миллионов долларов наличными и 211 миллионов долларов акциями Critical Metals — однако это гораздо меньше, чем предлагали китайские бизнесмены.

Ранее будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Гренландия важна для США, поскольку является частью соперничества в Арктике.

Власти Гренландии выразили готовность обсудить с Дональдом Трампом сотрудничество в сфере бизнеса.