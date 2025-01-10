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12:32, 10 января 2025Забота о себе

Развеян один популярный миф о раке груди

Онколог Вера Диденко заявила, что травма груди не вызывает рак молочной железы
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Онколог Вера Диденко рассказала, что удар или толчок в грудь сами по себе не вызывают рак молочной железы. Этот популярный миф врач развеяла в своем Telegram-канале.

Диденко заявила, что многие женщины уверены, что рак груди у них развился после травмы. Однако, по ее словам, что ушибы и удары не могут спровоцировать развитие злокачественных опухолей. Причины частого выявления рака молочной железы именно после каких-либо травм врач объяснила тем, что женщины после подобных происшествий, как правило, тщательно самообследуют грудь и замечают уплотнения, на которые раньше не обращали внимания, из-за чего и обращаются к врачу.

«Многие из нас уделяют груди внимание, только если что-то заболит или появится синяк. И именно тогда мы замечаем комочек или уплотнение, которые уже могли быть там давно. Удар просто "подсветил" проблему», — подчеркнула онколог.

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Если женщина ударилась грудью, на место ушиба стоит наложить холодный компресс, посоветовала Диденко. В случае же появления любого дискомфорта или обнаружения уплотнений в молочных железах следует как можно скорее обратиться к врачу.

Ранее проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова рассказала, при появлении каких симптомов нужно насторожиться и обратиться к врачу. По словам доктора, если у человека постоянные боли в животе и изжога, тошнота и рвота, тяжесть в животе и вздутие, а также проблемы со стулом, особенно появление в нем крови, ему требуется медицинская помощь.

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