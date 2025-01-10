Россиян предупредили о скрытой опасности губок для посуды

Эксперт Золотарева: В грязной губке для мытья посуды могут быть сальмонеллы

В грязной губке для мытья посуды могут начать размножаться вредоносные организмы, рассказала старший преподаватель РТУ МИРЭА Мария Золотарева. Об этой скрытой опасности эксперт предупредила россиян в беседе с Пятым каналом.

По словам специалистки, в использованной губке остаются остатки пищи, накапливаются слизь, жиры, которыми питаются бактерии. «Там могут быть энтеробактерии, бактерии группы кишечной палочки их еще называют. Могут быть сальмонеллы, клебсиеллы, грибы», — перечислила она.

Наиболее опасными для человека являются разновидности бактерий рода клебсиелла, которые при попадании в организм способны вызвать пневмонию или менингит, уточнила Золотарева. По ее словам, губку стоит менять или тщательно мыть уже через три дня после первого использования.

Ранее терапевт Чун Тан назвал самые грязные кухонные приборы. По словам терапевта, на таких предметах кухонной утвари, как венчики, консервные ножи и терки, есть углы и щели, в которых могут скапливаться микробы, способные привести к желудочно-кишечным проблемам.