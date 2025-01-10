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18:27, 10 января 2025Забота о себе

Россиян предупредили о скрытой опасности губок для посуды

Эксперт Золотарева: В грязной губке для мытья посуды могут быть сальмонеллы
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom

В грязной губке для мытья посуды могут начать размножаться вредоносные организмы, рассказала старший преподаватель РТУ МИРЭА Мария Золотарева. Об этой скрытой опасности эксперт предупредила россиян в беседе с Пятым каналом.

По словам специалистки, в использованной губке остаются остатки пищи, накапливаются слизь, жиры, которыми питаются бактерии. «Там могут быть энтеробактерии, бактерии группы кишечной палочки их еще называют. Могут быть сальмонеллы, клебсиеллы, грибы», — перечислила она.

Наиболее опасными для человека являются разновидности бактерий рода клебсиелла, которые при попадании в организм способны вызвать пневмонию или менингит, уточнила Золотарева. По ее словам, губку стоит менять или тщательно мыть уже через три дня после первого использования.

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Ранее терапевт Чун Тан назвал самые грязные кухонные приборы. По словам терапевта, на таких предметах кухонной утвари, как венчики, консервные ножи и терки, есть углы и щели, в которых могут скапливаться микробы, способные привести к желудочно-кишечным проблемам.

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