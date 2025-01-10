Российская блогерша посоветовала девушкам брать одну вещь с собой на Бали — речь идет о тампонах. Об этом путешественница рассказала на своей странице @limbonate в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора публикации, эти средства личной гигиены сложно найти на индонезийском острове. Кроме того, они могут оказаться очень дорогими, предупредила она. Аналогичное мнение у девушки о солнцезащитных кремах, которые тоже дешевле брать с собой, чем искать на Бали. А вот спреи от комаров там недорогие и качественные, объяснила россиянка.

Ранее россиянин сорвался с 25-метрового водопада на Бали и выжил. Уточняется, что несчастный случай произошел в Убуде.