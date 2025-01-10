Серебряный призер Евро в составе сборной Франции сыграет за клуб из российской Медиалиги

Серебряный призер Евро Бакари Санья сыграет за клуб из российской Медиалиги

Серебряный призер Евро-2016 в составе сборной Франции Бакари Санья сыграет за клуб из российской Медиалиги. Об этом сообщает Telegram-канал «Крысева».

«Мы договорились с Бакари Санья, он один матч точно сыграет за Fight Nights на турнире в Абу-Даби», — заявил спортивный директор клуба Fight Nights из Медиалиги Дмитрий Шишков.

Шишков добавил, что также ведутся переговоры об участии в турнире с Кларенсом Зеедорфом — единственным футболистом в истории, который трижды выигрывал Лигу чемпионов с разными командами. Полузащитник делал это с голландским «Аяксом», итальянским «Миланом» и испанским «Реалом».

Санья, который уже дал согласие на участие, во время профессиональной карьеры успел провести 200 матчей за лондонский «Арсенал» и более 50 игр за «Манчестер Сити».

Ранее Медиалига дисквалифицировала блогера Михаила Литвина за нападение на болельщика во время матча. Он получил отстранение на полгода.