Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:55, 10 января 2025Интернет и СМИ

Суд не нашел оснований для проверки Роскомнадзора из-за YouTube

РИА Новости: Суд не нашел оснований для проверки Роскомнадзора из-за YouTube
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Суд в Петербурге не нашел оснований для проверки Роскомнадзора по жалобе местного жителя в связи с замедлением YouTube, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы судов города.

Петербуржец просил провести проверку, так как посчитал, что из-за замедления было создано препятствие для информационных технологий и был «нарушен конституционный механизм признания идеологического многообразия».

«Полномочий контролировать Google LLC у РКН не имеется, а доказательств того, что скорость работы YouTube не позволяет вообще им пользоваться, суду не представлено», — заявили в пресс-службе.

В конце декабря трафик YouTube в России упал до рекордно низкого уровня. Общее снижение за год составило 67,4 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла актриса Евгения Добровольская. Ее знала и любила вся Россия

      Джуд Лоу сыграет Владимира Путина

      «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» позанималась спортом в откровенном наряде

      Администрация Байдена оставит Трампу миллиарды долларов на нужды Украины

      Ирландский журналист обратился к Западу с вопросом из-за Зеленского

      Байден сравнил охваченный пожарами Лос-Анджелес с местом бомбардировок

      США сократили покупки российских металлов

      Суд не нашел оснований для проверки Роскомнадзора из-за YouTube

      В российском городе затопило квартиру 103-летней тиктокерши-блокадницы

      Гражданина Канады приговорили за шпионаж в пользу России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше