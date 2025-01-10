РИА Новости: Суд не нашел оснований для проверки Роскомнадзора из-за YouTube

Суд в Петербурге не нашел оснований для проверки Роскомнадзора по жалобе местного жителя в связи с замедлением YouTube, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы судов города.

Петербуржец просил провести проверку, так как посчитал, что из-за замедления было создано препятствие для информационных технологий и был «нарушен конституционный механизм признания идеологического многообразия».

«Полномочий контролировать Google LLC у РКН не имеется, а доказательств того, что скорость работы YouTube не позволяет вообще им пользоваться, суду не представлено», — заявили в пресс-службе.

В конце декабря трафик YouTube в России упал до рекордно низкого уровня. Общее снижение за год составило 67,4 процента.