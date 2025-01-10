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20:21, 10 января 2025Спорт

Тарасова прокомментировала возможное снятие ограничений с российских спортсменов

Тарасова заявила, что в 2025 году ждет снятия санкций с российских спортсменов
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала возможное снятие ограничений с российских спортсменов. Об этом пишет Sport 24.

«Думаю, в этом году все ограничения и запреты на наше участие в международных турнирах должны быть сняты», — сказала Тарасова.

6 января министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что страна готова к возвращению на международную спортивную арену. «Сейчас мы ждем смягчения санкций вплоть до полного восстановления в правах со стороны МОК», — отметил чиновник.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко высказал отношение к участию отечественных спортсменов в международных соревнованиях под нейтральным флагом. По его словам, их поступок нужно рассматривать как подвиг. «Необходимо поддерживать наших спортсменов, которые, даже если текущие условия не позволяют им использовать наш гимн и флаг, мы все прекрасно понимаем, что это наши спортсмены», — добавил Чернышенко.

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