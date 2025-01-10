Трамп пообещал обнародовать доклад о неопознанных БПЛА в США

Трамп заявил, что обнародует доклад о неопознанных БПЛА в США

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать доклад о неопознанных беспилотниках, которые неоднократно видели в небе жители нескольких американских штатов. Об этом политик упомянул во время выступления перед журналистами в штате Флорида, пишет ТАСС.

«Я предоставлю вам доклад о дронах примерно в первые дни президентства. Это нелепо, что они [действующая администрация президента США Джо Байдена] не говорят, что происходит», — отметил Трамп.

При этом он пояснил, что ему неизвестны причины, по которым власти отказываются комментировать эту тему. Возможно, эти дроны запускает именно американская сторона, проводя исследования, допустил Трамп.

Ранее сообщалось, что таинственные дроны, похожие на НЛО, вызвали «беспокойство и замешательство» в ряде штатов США. Неопознанные объекты были замечены над жилыми кварталами, закрытыми для посетителей зонами и объектами критической инфраструктуры. Местные жители потребовали у властей больше информации о ситуации.

В декабре из-за таинственных дронов временно прекращал работу аэропорт Стюарт в Нью-Йорке. По словам главы штата Кэти Хоукул, «это зашло слишком далеко». Губернатор поручила «расследовать случаи обнаружения дронов и координировать действия с федеральными правоохранительными органами для решения этой проблемы».