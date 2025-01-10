Турок побывал в России и раскрыл три удивившие его вещи в стране

Житель Турции Метин побывал в России и раскрыл три удивившие его вещи в стране. Своим мнением иностранец поделился с российской тревел-блогершей, его отзыв опубликован на платформе «Дзен»

Так, в частности, турка поразило то, насколько много видов колбасы в местных супермаркетах, при этом практически все они со свининой. «Колбасная витрина стала для Метина огромным разочарованием, — добавила путешественница. — Вначале, конечно, он восхитился ее видом (еще бы, по сравнению с Турцией выбор колбас у нас ого-го какой, да и цены радуют), но при ближайшем рассмотрении энтузиазм его испарился».

Также турку показалось интересным, что во многих российских ресторанах меню не сводится к какой-то определенной кухне. «В пиццерии можно съесть том ям, в пабе, как в кондитерской, можно выпить кофе с десертом в виде французских блинчиков или венских вафель, а в грузинском ресторане можно не только поесть хинкали, но и борщ и тар-тар», — пояснила блогерша.

Более того, иностранец заметил, что в России уже никто не переживает по поводу ушедших из страны зарубежных магазинов и брендов. «Ведь многие товары, которые там продавались, можно купить онлайн, — написала россиянка. — Метин и сам смог оценить, насколько удобная в России система виртуального шопинга — все подарки для турецкой родни они с женой заказали через приложение, не выходя из дома».

Ранее француз побывал в России и назвал две раздражающие его привычки местных жителей. Маттиас признался, что в России люди редко придерживают дверь в метро или других общественных местах входящему или выходящему человеку. Это вызвало у него недоумение, поскольку во Франции такое поведение считается дурным тоном.