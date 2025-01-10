Украинская журналистка Панченко: Зеленский стал богаче Илона Маска

Владимир Зеленский обогатился на мошеннических схемах и не заинтересован в продолжении транзита газа через Украину в Европу, Об этом написала украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х.

«Команда Зеленского превратила Украину в глобальный мошеннический центр», — посетовала она.

По ее мнению, украинский лидер уже стал богаче американского предпринимателя Илона Маска и не собирается разрешать транзит российского газа в Европу из меркантильных соображений. Панченко утверждает, что с начала спецоперации прибыль от мошеннических схем для Зеленского и его приближенных в 30 раз превысила доход от транзита газа за аналогичный период.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский держит в заложниках население своей страны. По словам эксперта, Зеленский до сих пор верит в гарантии безопасности от США и в возможность заставить президента России Владимира Путина согласиться на его условия.

Несколькими днями ранее Владимир Зеленский высказался о том, пойдет ли он на второй срок президентства. Он назвал данный вопрос сложным и отметил, что планы на выдвижение на второй срок зависят от того, как закончится конфликт и от людей.