Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
13:25, 10 января 2025Спорт

В Китае баскетболист пронес свою девушку в отель в чемодане и был наказан

Баскетболист Чжан пронес свою девушку в отель в чемодане и был отстранен
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Баскетболист китайского «Гуанчжоу Лунг Лайонс» Чжан Синьлян пронес свою девушку в отель в чемодане и был наказан. Об этом сообщает The Sun.

Чжан хотел провести время с возлюбленной и помочь ей с учебой перед матчем против «Циндао Даблстар» 5 января. Об этом стало известно из постов девушки в соцсети Weibo. На одном из снимков видно, как она залезает в чемодан. Позднее посты были удалены.

По решению руководства и тренерского штаба Чжан был отстранен от участия в матчах. После этого он принес извинения за произошедшее.

Ранее в сборной Германии хотели ввести запрет на общение футболистов с женами. Это ограничение вступило бы в силу, если бы команда вышла в полуфинал чемпионата Европы-2024.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Подросток с ножами и горючей жидкостью ворвался в курскую школу. Перед этим он оставил послание в учебном чате

      Нидерланды закупили для Украины снаряды на сумму более миллиарда евро

      Раскрыта правда о романе Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

      Российским прокурорам поручили максимально погрузиться в новую цифровую эпоху

      Силовики задержали подозреваемых в похищении двух россиян

      В «Ростехе» рассказали о заставляющем помалкивать «стальном кулаке»

      В МИД Украины отреагировали на решение Трампа встретиться с Путиным

      Продюсер известного кулинарного шоу на Первом канале объяснил его закрытие

      В 2024 году Германию накрыло волной банкротств

      Россиянка матом отреагировала на плакат с невернувшимся бойцом СВО и попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше