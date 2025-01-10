В Китае баскетболист пронес свою девушку в отель в чемодане и был наказан

Баскетболист Чжан пронес свою девушку в отель в чемодане и был отстранен

Баскетболист китайского «Гуанчжоу Лунг Лайонс» Чжан Синьлян пронес свою девушку в отель в чемодане и был наказан. Об этом сообщает The Sun.

Чжан хотел провести время с возлюбленной и помочь ей с учебой перед матчем против «Циндао Даблстар» 5 января. Об этом стало известно из постов девушки в соцсети Weibo. На одном из снимков видно, как она залезает в чемодан. Позднее посты были удалены.

По решению руководства и тренерского штаба Чжан был отстранен от участия в матчах. После этого он принес извинения за произошедшее.

Ранее в сборной Германии хотели ввести запрет на общение футболистов с женами. Это ограничение вступило бы в силу, если бы команда вышла в полуфинал чемпионата Европы-2024.

