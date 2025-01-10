Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:51, 10 января 2025Бывший СССР

В Кремле прокомментировали притязания Литвы на Калининград

Песков: Литва является недружественным государством для России
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Литва является недружественным государством по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее президент Литвы Гинатас Науседа озвучил притязания на Калининградскую область России. По его словам, Калининград якобы исторически является литовским городом, который должен носить название Караляучюс.

«Литва является (...) враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое, в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания», — отметил официальный представитель Кремля.

Высказывания Науседы о Калининграде вместе с тем прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала главу прибалтийской республики «дурилкой картонной».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались об условиях встречи Трампа и Путина

      Минобороны раскрыло число взятых под контроль населенных пунктов за неделю

      Россиянка показала способ летать в эконом-классе как в бизнесе и вызвала споры в сети

      Отец Зендеи прокомментировал новость о ее помолвке с Томом Холландом

      Минобороны отчиталось о почти сотне сдавшихся в плен солдат ВСУ

      Россия нанесла 28 групповых ударов по Украине за неделю

      Росгвардия обезвредила и задержала напавшего на соседей с топором россиянина

      На Украине забронировали от мобилизации работников газовой отрасли

      На Украине попросили запретить продажу алкоголя в прифронтовой зоне из-за военных

      Российский депутат почти год не появлялся на заседаниях и поплатился

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше