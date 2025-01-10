В Кремле прокомментировали притязания Литвы на Калининград

Песков: Литва является недружественным государством для России

Литва является недружественным государством по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее президент Литвы Гинатас Науседа озвучил притязания на Калининградскую область России. По его словам, Калининград якобы исторически является литовским городом, который должен носить название Караляучюс.

«Литва является (...) враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое, в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания», — отметил официальный представитель Кремля.

Высказывания Науседы о Калининграде вместе с тем прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала главу прибалтийской республики «дурилкой картонной».