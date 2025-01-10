Захарова назвала президента Литвы «дурилкой картонной» за слова о Калининграде

Захарова назвала дурилкой картонной президента Литвы Науседу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Литвы Гитанаса Науседу «дурилкой картонной» после его слов о Калининграде. Об этом дипломат написала в своем Telegram.

Захарова отреагировала на пост Науседы о переименовании музея в Калининградской области. «Очередная дурилка картонная полезла к микрофону с влажными историческими фантазиями», — заявила дипломат. Она написала, что современные названия городов Вильнюс и Клайпеда являются названиями советского периода.

Захарова также заявила, что литовским политикам следует «учить историю и озаботиться соблюдением прав человека в своей стране». Кроме того, представитель МИД посоветовала им заниматься «народным хозяйством» республики.

Ранее Гитанас Науседа опубликовал пост в социальной сети X, где отреагировал на переименование Музея литовского поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса в Калининградской области на «Литературный музей». Он находится в 15 километрах от границы с Литвой. «Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом», — написал он.