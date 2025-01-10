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08:00, 10 января 2025Россия

Вирусолог предупредил о «внутренних резервуарах в России» вспыхнувшего в Китае вируса

Вирусолог Нетесов: В России существуют внутренние резервуары метапневмовируса
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В России существуют «внутренние резервуары» метапневмовируса человека (hMPV), которые активизируются в определенные периоды. Об этом заявил вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов, пишет РБК.

«Вернее всего, у нас в стране уже и внутренние резервуары этих вирусов давно есть, которые просто осенью-зимой активируются, а летом пропадают. (...) Если у нас сейчас самолеты летают в Китай и из Китая к нам, эти вирусы к нам попадут», — сказал специалист.

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По его мнению, в сообщениях о вспышке метапневмовируса в Китае нет ничего нового, так как сама инфекция открыта больше 20 лет назад. В России она каждый год является причиной респираторных инфекций, заверил Нетесов.

Он привел данные НИИ гриппа имени Смородинцева, согласно которым в последнюю неделю 2024 года доля заболевших метапневмовироусов России выросла с 0,1 до 0,3 процента. Нетесов при этом отметил, что последствия инфицирования hMPV не такие опасные, как от коронавируса или вируса гриппа типа «А».

Вирусолог Виталий Зверев ранее заявлял, что метапневмовирус наиболее опасен для детей до года и для пенсионеров. По его данным, у детей в возрасте до года инфекция может протекать с пневмонией.

Метапневмовирус, как сообщали в Роспотребнадзоре, напоминает по своим симптомам ОРВИ — он может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры и трудностями с дыханием. В Минздраве заявили, что предотвратить заражение инфекцией можно при помощи соблюдения стандартных мер профилактики ОРВИ.

ЖЗЛ
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