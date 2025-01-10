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06:58, 10 января 2025Россия

Российский вирусолог назвал две особо уязвимых перед метапневмовирусом категории людей

Академик РАН Зверев: У детей и пожилых метапневмовирус протекает особенно тяжело
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Метапневмовирус из Китая наиболее опасен для детей до года и для пенсионеров. Об этом, называя две особо уязвимых перед инфекцией категории людей, заявил академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев, пишет «Парламентская газета».

По его словам, у детей в возрасте до года инфекция может протекать с пневмонией. Кроме того, в зоне риска находятся люди пожилого возраста, которые страдают хроническими болезнями.

«Дело в том, что специфического лечения нет что от этого вируса, что от других, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции, за исключением гриппа. Кроме симптоматического лечения, ничего применять нельзя», — пояснил вирусолог.

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Метапневмовирус, как ранее рассказали в Роспотребнадзоре, напоминает по своим симптомам ОРВИ — он может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры и трудностями с дыханием. Специфического лечения от него нет, при этом его можно диагностировать при помощи доступного россиянаам ОРВИ-скрина.

О вспышке метапневмовируса в Китае стало известно в начале января. В результате высокой нагрузки на местную систему здравоохранения больницы оказались переполнены пациентами. По данным Минздрава России, предотвратить заражение инфекцией можно при помощи соблюдения стандартных мер профилактики ОРВИ.

ЖЗЛ
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