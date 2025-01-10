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10:59, 10 января 2025Россия

Власти рассказали о ситуации на месте мощного пожара на производстве ацетона в Ленобласти

Пожарные ликвидировали открытое горение на производстве ацетона в Гатчине
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Открытое горение на заводе по производству ацетона в Гатчине Ленинградской области ликвидировано. О ситуации на месте мощного пожара рассказал региональный комитет правопорядка и безопасности в Telegram.

До этого администрация Ленобласти сообщала, что пожар локализован на площади в 1,2 тысячи квадратных метров.

Ранее в сети появились кадры, снятые одним из спасателей в эпицентре происшествия. На них видны огромные языки пламени рядом со сложенными в кучу бочками. «Мы в аду просто», — описал мужчина происходящее.

О возгорании на территории завода по производству ацетона на Индустриальной улице Гатчины стало известно утром 10 января. По данным МЧС, площадь пожара достигала 1,9 тысячи метров. Информация о пострадавших не поступала. Предварительно, причиной происшествия мог стать разлив химического вещества.

ЖЗЛ
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