Власти рассказали о ситуации на загоревшемся после атаки ВСУ российском предприятии

Слюсарь: Открытое горение на предприятии в Ростовской области ликвидировали

На предприятии в селе Крым Ростовской области, загоревшемся после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидировали открытое горение на площади в две тысячи квадратных метров. О ситуации рассказал временно исполняющий обязанности (ВРИО) губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram.

По его словам, сейчас на промпроизводстве проводится проливка конструкций. Кроме того, полностью ликвидирован пожар в селе Чалтырь.

Ранее Слюсарь сообщил об отражении массированной атаки беспилотников ВСУ на регион. По данным властей, средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы уничтожено и подавлено 16 дронов. После этого в селе Чалтырь загорелся частный дом и припаркованные рядом автомобили, а в селе Крым начался пожар на территории производственного предприятия. Также в результате паления летательного аппарата оказались повреждены строения в хуторе Крюков.