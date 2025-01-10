Захарова поймала европейского политика на упоминании несуществующей цитаты Ленина

Захарова: Приведенная экс-президентом Финляндии Ниинисте цитата Ленина — фейк

Приведенная экс-президентом Финляндии Саули Ниинисте цитата Ленина в докладе для Европейского союза (ЕС) оказалась фейком. Об этом на своем канале в Telegram сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ниинисте выдал цитату Владимира Ленина: "Прощупывайте землю штыком: если он колет грязь — продолжайте, если наткнетесь на сталь — остановитесь". Цитата на поверку оказалась бородатым фейком, что для докладов ЕС не редкость. Ленин никогда не произносил и не писал этой фразы», — написала российский дипломат.

Ранее Захарова отреагировала на кадровые перестановки в дипломатическом корпусе Украины фразой из басни Ивана Крылова.