Живущая в Калифорнии российская блогерша рассказала о самом страшном в ситуации с пожарами

Блогерша Чистякова заявила, что пожары в Лос-Анджелесе не прекращаются

Популярная российская блогерша и модель Полина Чистякова, живущая в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США, рассказала об обстановке в городе на фоне лесных пожаров. В своем Telegram-канале она заявила, что пожары в американском штате не прекращаются.

«Самое страшное в этой ситуации — это то, что возгорания продолжают появляться», — написала Чистякова. Она добавила — несмотря на то, что жителей ее района пока не эвакуируют, у нее собран необходимый набор вещей, чтобы покинуть город.

По словам блогерши, несколько часов назад эвакуировали соседний район из-за возгорания на холме, из-за чего она была уверена, что ей тоже придется уехать. Кроме того, рассказала Чистякова, жителям Лос-Анджелеса отправили предупреждение об опасности, а позднее сообщили, что это была ошибка. «У меня уже начинает дергаться глаз от звука тревоги на айфоне. Короче, день так себе», — пожаловалась инфлюэнсерша.

Ранее компания AccuWeather, занимающаяся прогнозами погоды, оценила ущерб от лесного пожара в Калифорнии. По данным организации, он составит 135-150 миллиардов долларов. До этого главный метеоролог AccuWeather Джонатан Портер назвал этот пожар одним из самых масштабных в истории штата.